Alkollü sürücü dehşet saçtı, sıkıştığı araçta yarım saat inledi

Kaza, bugün sabaha karşı Aydın‘ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. U.E.‘nin kullandığı otomobil, Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden otogara seyir halindeyken karşı şeritten gelen M.G. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

“AYAĞIM ÇOK ACIYOR”

Kaza sonrası otomobilde sıkışan ve “Ayağım çok acıyor” diye yarım saat inleyen U.E., ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Diğer otomobilde bulunan M.G., O.Y., Z.G., F.İ., U.E. ve Savaş Sağır ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEŞ KEZ KALBİ DURDU

Yaralılardan U.E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kalbi beş kez duran Savaş Sağır hayatını kaybetti. Aracında çok sayıda içki şişesi bulunan U.E.’nin 0.88 promil alkollü olduğu öğrenildi. (İHA)