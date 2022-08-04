Alkollü sürücü takla attığı otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

Yayınlanma: 05:45 – 04 Ağustos 2022 Güncellenme:

Kaza, Osmangazi İlçesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Acemlerden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 16 NK 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün 1.53 promil alkollü olduğunu tespit edildi. (İHA)

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