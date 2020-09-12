Allah’tan Süper Lig 42 hafta

TRANSFER şampiyonu olan takımlar sezona genellikle iyi başlayamaz. Fenerbahçe de oyun olarak bunun sıkıntısını yaşadı ama 3 puan her şeyden önemliydi. Galibiyeti koparmayı başardı. Erol Bulut’un gelişi ve yapılan transferler beklentileri de yükseltti. 3 puanla başlamak güzel ancak Rize deplasmanında görüldü ki Fenerbahçe’nin hala ciddi eksikleri var.

HER şeyden önce çok üst düzey bir stoper net şekilde ihtiyaç. Zanka-Serdar ikilisinin defoları dünkü maçta fazlasıyla açığa çıktı. Kaleci Altay kritik kurtarışlar yapmasaydı, sıkıntı daha büyük olurdu. Vedat’ın gidişi sonrasında onun boşluğunu dolduracak nokta bir golcü de şart. EROL hocanın elinde alternatifli bir kadro var ve takım oturana kadar değişik 11’ler ve varyasyonlar göreceğiz. Allah’tan sezon 42 hafta! Yani epey zamanı var. Frey mücadele etse de kalitesi bu kadar. Thiam, Ferdi, Sinan, Deniz gibi isimler de bu kadroda dönüşümlü olarak formayı giyer.

Gustavo-Sosa-Ozan ya da Mert Hakan’lı orta göbeği görmemiz lazım. İşte o zaman gerçek Fenerbahçe ortaya çıkacak. CANER zaten tacı, korneri,

duran topları kullanıyorsun da bırak penaltıyı da başkası atsın. Messi senin kadar topu eline almıyor. Kaçırdığın o penaltı daha kolay olacak maçı zora soktu.

İKİNCİ yarıda Skoda’nın harika golü sonrasında ‘acaba mı?’ derken Caner, en iyi yaptığı şeyi yani etkili korneri kullandı Gökhan Gönül’ün alışık olduğumuz ön direk koşusu ve yaptığı kafa vuruşu imdada yetişti. Erol Bulut, elindeki alternatifli kadronun avantajını da devreye sokarak Sosa ve Valencia’yı sahaya sürdü, hücumdaki kaliteyi arttırdı. Sonrasındaki baskı ve kazanılan penaltı (Ki ağır bir karar olsa da) galibiyeti getirdi.

ŞİMDİLİK her şey yolunda. Kendini dev aynasında görmeden yola devam.