Allianz Teknik'e sürdürülebilirlik ödülü

İSTANBUL (AA) – Allianz Türkiye'nin, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği Allianz Teknik, "Sürdürülebilirlik Akademisi" tarafından ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Allianz Türkiye, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Allianz Teknik ile "İş Birliği-B2B" kategorisinde sürdürülebilirlik ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, "Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'mizi, ülkemizdeki en önemli risklerin başında gelen deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak, güvenli yapılar inşa edilmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla hayata geçirdik. Allianz Teknik, gerek üniversite-özel sektör, gerekse konularında uzman firmaların sektördeki en iyi uygulamalarını tek bir çatı altında toplayan son derece başarılı bir örnek oldu. Merkezimizde gerçekleştireceğimiz deprem ve yangın testleriyle birlikte düzenleyeceğimiz uygulamalı eğitimler ile toplumumuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Allianz Teknik, geçen yıl deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle faaliyetlerine başladı. Allianz Türkiye'nin İstanbul Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüsü içinde hayata geçirdiği Allianz Teknik, pandemi döneminde de pandemi kurallarına uygun olarak toplumsal risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam ediyor. 1 yıl içinde 2.000'den fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik'te, 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirildi. 46 saat uygulamalı eğitimin düzenlendiği merkezde 125 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Allianz Teknik'te geçen bir yıl içinde 20'nin üzerinde kurum ve kuruluştan 1.000’e yakın kişiye eğitim verildi.

Merkezi ziyaret edemeyenler için de sanal tur hayata geçirildi. Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçiriliyor. Profesyonel risk danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Merkezde ayrıca akademik çalışmalara da destek veriliyor.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmayı ve geniş kitleler ile paylaşmayı, bu projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmeyi ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Projeler, alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından 14 kategoride değerlendiriliyor.