Alman doktor: Covid-19 sertleşme sorunu yaratıyor

Almanya’da görev yapan doktor Axel-Juerg Potempa, corona virüsü ve etkileri ile ilgili bir açıklama yaptı. Potempa, corona virüsü testi pozitif çıkan 32 erkek hastasında sertleşme ve iktidarsızlık sorunu tespit edildiğini açıkladı.

Corona virüsünü yenmeyi başaran erkeklerde “Covid-19’un uzun etkileri”nden birinin sertleşme sorunu olabileceğini söyleyen Dr. Potempa, “Corona virüsü seks hormanları ve testosteronu etkileyebilir. Hafif bir enfeksiyon bile uzun vadeli etkilere sebebiyet verebilir” dedi.

Dr. Potempa’nın açıklamalarını yorumlayan ABD’li doktor Dena Grayson, Amerikan basınına açıklamalarda bulunarak, “Virüsten dolayı sertleşme sorunu yaşanabilir. Erkeklerin uzun vadeli sertleşme sorunu yaşayabilme endişesi var. Virüsün öldürücü olması bir yana uzun vadeli etkileri de olabilir” dedi.