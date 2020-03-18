Alman ilaç şirketinin sahibi konuştu, tarih verdi

Alman Curevac ilaç şirketi sahiplerinden Dietmar Hopp, Alman FAZ gazetesine verdiği demeçte, “İşler yolunda giderse, aşı yaz başına kadar geliştirilebilir ve sonbaharda onaylar alınıp kullanımına başlanabilir” dedi.

Curevac, ABD Başkanı Donald Trump’ın para teklif ettiği yolundaki iddiaları yalanlamıştı.

Corona virüsü aşısı için ilk deneme dün ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde yapılmıştı.

Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, “Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dün ilk kez bir insan üzerinde yapılan deneme sonrasında corona virüsüne karş geliştirilen aşıların güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı belirtilmişti.

İLGİLİ HABER İlk corona virüsü aşısı yapıldı: İlk kez bir insan üzerinde denediler İLGİLİ HABER Dünyanın beklediği corona virüsü aşısında dikkat çeken Türkiye detayı