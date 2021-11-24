Alman koalisyon partilerinden Türkiye açıklaması

Almanya’da koalisyon partileri bugün ortak bir açıklama yaptı. Partiler, “Türkiye endişe verici iç siyasi gelişmelere rağmen önemli bir komşumuz ve AB partnerimiz” açıklamasını yaptı.

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Bugün koalisyon partileri ortak bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda koalisyon partileri Türkiye ile ilgili de yorum yaptı.

Türkiye ile ilgili olarak, “Ülkedeki endişe verici iç siyasi gelişmelere rağmen Türkiye önemli bir komşumuz ve AB partnerimiz” açıklaması geldi.

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