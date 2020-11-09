Alman plastik şirketi Simona AG, Türk şirketin yüzde 70 hissesini satın alıyor

BERLİN (AA) – Almanya merkezli Simona AG, Düzce’de PVC köpük yaprak ürünleri üreten MT Plastik'in yüzde 70'ini satın almayı planladığını duyurdu.

Simona AG tarafından yapılan açıklamada, 2007’de kurulan, yıllık cirosu 11 milyon avroyu aşan ve toplamda 50 çalışanı bulunan MT Plastik'in yüzde 70’inin satın alınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, MT Plastik’in gelirlerinin yüzde 60'ı başta Avrupa olmak üzere dış pazarlara yapılan satışlardan oluştuğu belirtilirken, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 31 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Simona AG Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Schönberg, kar eden MT Plastik’in satın alınmasını Alman şirket için mantıklı bir adım olarak nitelendirerek, “Türkiye'nin konumu ve MT Plastik'in zaten yüksek olan ihracat payı, bize Avrupa ve Orta Doğu'daki diğer ilginç pazarlara erişim sağlıyor.” ifadesini kullandı.

MT Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kalkan, şirketin mevcut sahiplerinin yüzde 30'luk hisselerini koruyacaklarını belirterek, “Her iki firmanın ürün yelpazesinin birleştirilmesi müşterilerimizin de faydalanacağı sinerji oluşturacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda hisseleri işlem gören Simona AG, bu yılın ocak-eylül döneminde gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 düşerek 292,2 milyon avroya gerilemişti. Şirketin yaklaşık 1.500 çalışanı bulunuyor.