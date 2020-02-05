Alman vatandaşı Kayseriliye 4 bin euro Türk plakası cezası

Kasım ayı sonunda Kayseri plakalı aracıyla 6 aylık yurt dışı sigortasını yaptırıp, yeşil kartı da alarak Almanya’ya gelen Faruk Koçak’a Hamburg Gümrük Polisi 4 bin euro vergi cezası kesti. Yaşadığı şehir olan Hamburg’da 2 aydır Türkiye plakalı aracını kullanan Almanya vatandaşı Faruk Koçak, “Seyir halindeyken Alman gümrük polisi beni durdurdu ve belgelerimi istedi. Belgeleri inceledikten sonra bu arabayı bu şekilde kullanamayacağımı söylediler. Ben de Türkiye’de soruşturup, sigorta yaptırarak geldiğimi söyledim. Benim ikametim Hamburg’da olduğu için Avrupa Birliği haricindeki yabancı plakalı bir aracı vergi ödemeden bu ülkede kullanamayacağımı belirtti. Arabanın liste fiyatı olan 17 bin euro’luk değeri üzerinden 4 bin 12 euro 99 cent ceza kestiler ve parayı hemen ödememi istediler” dedi.

Cezayı ödemediği takdirde polisin kendisine arabayı bağlayacaklarını ve çekeceklerini söylediklerini aktaran Koçak, “Evi arayarak bankadan para çekip getirmelerini istedim. Olay yerinde parayı nakit olarak ödedikten sonra beni serbest bıraktılar” dedi.

“BEN CEZA ÖDEDİM, SİZLER ÖDEMEYİN”

Böyle bir olay hakkında kimsenin pek fazla bilgisi olmadığını söyleyen Koçak, “Bu konuyu avukata verdik ve tam manasıyla kanunda neler olduğunu avukatımız da bilmediği için araştırıyor. Benim durumumda olan başka kişilerin de başına bu tür olaylar gelmesin. Ben ceza ödedim, sizler ödemeyin” dedi.

Polisin verdiği bilgiye göre yabancı uyruklu bir kişinin AB sınırları içinde yabancı plakalı araçla 3 ay kalabileceğini söylediğini belirten Koçak “Ama benim ikametim burada olduğu için bu kapsamın dışındaymışım. Alman hükümetinin vergisine engel olduğum için de bu cezayı kestiklerini söylediler. Arabamın değeri 50 bin euro olsaydı, kestikleri ceza da fazla olacaktı” ifadelerini kullandı.