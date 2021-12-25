Alman ve Rus yetkililer Ukrayna için bir araya gelecek

Almanya ve Rusya’dan üst düzey temsilcilerin Ukrayna ihtilafını görüşmek üzere ocak ayında bir araya geleceği açıklandı.

Alman basınında yer alan ve hükümete yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un dış politika danışmanı Jens Ploetner ve Rusya’nın Ukrayna konusundaki müzakerecisi Dmitry Kozak’ın geçtiğimiz perşembe günü uzun bir telefon görüşmesinde ocak ayında Ukrayna ihtilafını yüz yüze görüşme konusunda anlaştıkları aktarıldı.

YENİDEN YUMUŞATMA ÇAĞRISI

Görüşmede Ploetner’in Kozak’a, Ukrayna’da ve Rusya ile sınır bölgesindeki durumun yeniden yumuşatılması çağrısında bulunduğu aktarıldı. Haberlerde ayrıca hükümet kaynaklarının Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya arasındaki çok taraflı müzakerelere atıfta bulunduğu ve Almanya’nın hedefinin Normandiya formatının hızlı bir şekilde yeniden etkinleştirilmesini sağlamak olduğunu aktardığı ifade edildi.

İki hükümet kaynağı ise isimlerinin açıklanmaması koşuluyla basına verdiği demeçte, Almanya’nın Rusya’nın gerçekten Ukrayna’ya saldırmak isteyip istemediğinden ve gerilimi düşürmeye istekli olup olmadığından ABD‘den daha fazla şüphe duyduğunu ifade etti.

Öte yandan Scholz, bu hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile göreve gelmesinden bu yana ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede Normandiya formatındaki müzakereler ele alınmıştı.

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