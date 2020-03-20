Alman virolog: ‘2021 yılına kadar futbol maçları oynanamaz’

Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada spor etkinlikleri geçici süreyle askıya alınırken Alman virolog Jonas Schmidt-Chanasit’ten çarpıcı bir analiz geldi.

Futbolda bu sene düzenlenmesi planlanan EURO 2020 1 yıl ertelenirken, geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile Süper Lig maçlarının da geçici süreyle askıya alındığı duyuruldu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, sürecin normale dönmesi halinde 17 Nisan’da maçların yeniden başlatılmasını planladıklarını açıklarken Alman bilim insanı Chanasit dikkat çeken bir yorum yaptı.

Avrupa’da futbol maçlarının Nisan-Mayıs aylarında yeniden oynanmaya başlanacağı planlarını değerlendiren Chanasit, “Nisan ayında maçların tekrar başlayabileceğini zannetmiyorum. Değil statta, evlerde bile maç izlemek için toplanılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu sezon maçlarının tamamlanması ihtimalinin gerçekçi olmadığını söyleyen Chanasit, “Maçların ancak gelecek yıldan itibaren tekrar oynanabileceğini düşünüyorum. Bu sezon kalan maçların tamamlanabileceği ihtimalini gerçekçi bulmuyorum” dedi.

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