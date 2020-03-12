Almanlara Demirbank tazminatı

Anayasa Mahkemesi 20 yıl önce Demirbank’tan hisse alıp daha sonra bu bankanın TMSF’ye devredilmesi ile maddi kayba uğrayan Alman vatandaşlarına, 38 bin liraya kadar tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 6 Alman vatandaşı, 825 bin ile 16 milyon 170 bin adet arasında hisse senedi almıştı. AYM, Alman vatandaşlarının mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve tazminat ödenmesini benimsedi.

AYM kararı uyarınca Alman vatandaşları Alois Harrer ve Helga Leister’e bin 961 lira, Bernhard Berling’e 2 bin 388 lira, Klaus Jörg Cleissenne’e 2 bin 380 lira, Rolf Almer’e 38 bin 536 lira, Stefan Jakob Baade’ye de 38 bin 230 lira tazminat ödenecek. Alman vatandaşları, Frankfurt Borsası aracılığı ile Demirbank hissesi satın almışlardı. Türkiye’de 13 bin, Almanya’da ise bin civarında Demirbank hissedarı bulunuyor. Daha önce de 2 bin civarında hissedar, AİHM’e başvurmuş ve benzer bir karar almıştı.

2000 yılında Demirbank’a el konulduğunda bankanın yüzde 27.5’i halka açık bulunuyordu. Banka TMSF tarafından devralındıktan sonra HSBC’ye 2001 yılında 350 milyon dolara satılmıştı.