“Almanya 10 bin Afgan göçmeni ülkeye alacak”

Reuters’ın iddiasına göre, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, parti kurmaylarına ülkeye 10 bin Afgan’ın alınması için talimat verdi.

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Reuters’ın parti kaynaklarından aktardığına göre, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Pazartesi günü parti arkadaşlarına verdiği demeçte, Almanya’nın Afganistan’dan 10 bin kadar insanı tahliye etmesi gerekebileceğini söyledi.

Bu kişiler arasında 2 bin 500 Afgan destek personelinin yanı sıra insan hakları aktivistleri, avukatlar ve hükümet yetkililerin de dahil olduğu açıklandı.

Parti kaynakları, Merkel’in Almanya’nın Afganistan’a sınırı olan ülkelerle işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

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