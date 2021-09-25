Almanya Başbakanı’nı Türkler belirleyecek: Türk Armin atağa kalktı

Armin Laschet’in liderliğindeki CDU’nun oyları yüzde 25’lere çıktı. Olaf Scholz’u Başbakan yapmak isteyen SPD, halen yüzde 26 ile birinci. Pazar günü sonucu sandığa gidecek yaşlı kuşak Almanlar ile Türk kökenliler belirleyecek.

Ali GÜLEN

Almanya’da yarınki seçimler öncesi son anketler, ‘Türk Armin’ lakaplı CDU Başbakan adayı Armin Laschet’in hızla yükseldiğini gösterirken, Türk kökenli seçmenlerin 1 milyondan fazla oyu büyük değer kazandı. Bu oylar Laschet’e giderse CDU, Olaf Scholz’a giderse SPD başbakanlığı alacak.

Frankfurter Allgemeine Zeitung isimli gazete için yapılan ankette, Sosyal Demokrat Parti yine yüzde 26 civarında görünüyor. Ancak daha önce yüzde 21-23 aralığında olan CDU’nun oyu yüzde 25’lere yükseldi. Aşırı sağcı AfD bir puan oy kaybetti ve yüzde 10 seviyesine indi.

İKİLİ BÜYÜK PARTİ YİNE İKTİDAR

Yeşiller’in oy oranı yine yüzde 16 olurken, Sol Parti de bir puan kaybedip yüzde 5’e geriledi. Bu durumda, CDU/SPD ya da SPD/CDU koalisyonu yüzde 47’yi aştığı için yine hükümeti kurabiliyor. Üçlü koalisyonlar yerine ikili koalisyon da mümkün hale geliyor. Son anketler, kararsız kalan ya da son dakikaya kadar oyunu belli etmeyen seçmenlerin, klasik olarak yine CDU’ya döndüğüne işaret ediyor.

YAŞLI KUŞAK VE TÜRK ETKİSİ

Yine son araştırmalar, Alman halkının halen yüzde 35’inin kararsız göründüğünü gösterirken, Pazar günü sandığa gidecek olan özellikle yaşlı kuşağın, son dakikada CDU’ya yüklenerek birinci partiliğe taşıyabileceği de belirtiyor. Türk kökenlilerin oyları, bir dönem yaklaşık 7 bin oy farkla SPD lideri Schröder’i başbakanlığa taşımıştı.

Bu seçimlerde de, Türk kökenlilerin oyları da belirleyici olabilecek. Bu kadar kafa kafaya bir yarış olursa, bir partiye yönelecek Türk kökenli seçmenler birinci partiyi çıkaracak ya da aradaki farkı netleştirebilecek. Yalnız Türklerin oyu eskisi gibi kitlesel olarak SPD’ye gitmiyor. Çok sayıda Türk, aşırı sağcı partilerin dışında CDU, Liberaller ve Yeşiller’e de oy veriyor.

ÇOK SAYIDA TÜRK KÖKENLİ ADAY

Almanya’da yaklaşık 2 milyon Alman vatandaşı Türk kökenli bulunuyor. Bunların 1 milyondan fazlası da seçme yaşında. Pazar günkü seçimlerde seçilebilecek yerlerde yaklaşık 42 Türk aday bulunuyor. Tam olarak sayı bilinmemekle birlikte, küçük bölgeler ve çok gerilerdeki adaylarla birlikte aday sayısı 65’i, bazılarına göre de 100’ü aşıyor. Ancak bu seçimlerde meclise 14 ile 18 arasında Türk kökenlinin girmesi bekleniyor.

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