Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı

BERLİN (AA) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Viedolu mesajında tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik eden Steinmeier, "Bu yıl da salgın sebebiyle bayramı kısıtlı bir şekilde kutlamak acı verici." dedi.

Bayramın uzun bir feragat döneminden sonra gelen sadece büyük bir vaat olmadığını belirten Steinmeier, bayramın toplumsal bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Uzun süredir devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bir araya gelmeyerek virüsün yayılmasını önledikleri için Müslümanlara teşekkür eden Steinmeier, "Maalesef üzülerek bir kez daha disiplin ve anlayış içinde bu bayramın ifa edilmesi gerektiğini söylemek zorundayım. Bugün kurallara uyarak tüm ülke toplumuna vazgeçilmez bir katkınız olacaktır, bunun için hepinize gönülden teşekkür ederim." diye konuştu.

Birçok dinde, oruç tutmanın tefekkürü ve Tanrı ile bir araya gelme fikrini beraberinde getirdiğini vurgulayan Steinmeier, "Ülkemizde salgının yaşandığı zamanın hem dini cemaatleri hem de herhangi bir dine mensup olmayan birçok insanı birbirine yaklaştırdığını görmeyi arzu ederim." ifadelerine yer verdi.

Steinmeier, Müslümanların kalabalık ortak kutlamalardan vazgeçmelerinin çok yakında daha büyük bir bayramla ödüllendirilmesini dilediğini sözlerine ekledi.