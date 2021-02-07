Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesini isteyen siyasetçileri uyardı

BERLİN (AA) – Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin erkenden gevşetilmesi konusunda açıklamalarda bulunan siyasetçileri uyararak, yeni Kovid-19 vakası sayılarının ekim sonundaki sayıların çok altında olmadığını söyledi.

Altmaier, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı tutulan işletmelerin sahiplerinin zor durumda olduğunu belirterek, "Kapalı olan işletmelerin sahiplerinin ve çalışanlarının çaresizliğinin her geçen gün artmasından dolayı kalbim kan ağlıyor." dedi.

Bu nedenle virüsün gücünün kırılması gerektiğini vurgulayan Altmaier, yeni vaka sayılarının önlemlerin alındığı ekim sonundaki sayıların çok altında olmadığına ve can kaybı sayılarının hala çok yüksek olduğuna işaret etti.

Altmaier, virüsün tehlikeli mutasyon türlerinin neredeyse Almanya'nın her yerinde görülmesinden büyük bir endişe duyduğunun da altını çizdi.

Tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin yol haritalarının şimdiden çizilmemesi gerektiğini ifade eden Altmaier, "En geç ilkbaharın başlangıcında, Paskalya Yortusu döneminde güneşin ışık saçtığı ve dışarda oturup yemek yiyebileceğimiz zaman salgın dalgasını kırmış olabileceğimizi ve tedbirleri kaldırabileceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alman bakan, alınan önlemlerle yeni vaka sayılarının azaltılacağına, ancak sıfıra düşürülemeyeceğine inandığına dikkati çekerek, Kovid-19’dan etkilenen işletme sahiplerinin tünelin sonunda ışık olduğunu görmelerini ve 2021’in ekonominin canlandığı bir yıl olmasını istediğini kaydetti.

Rus aşısının Avrupa İlaç Ajansından onay olması durumunda Almanya’da da kullanılabileceğini anlatan Altmaier, "Çünkü bu siyasi değil tıbbi bir konudur." ifadesini kullandı.

Altmaier Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutuklanarak cezaevine konulmasını kınadığını, bu olayların Rus aşısıyla bir ilgisinin olmadığını aktardı.

– "Kuzey Akım 2'nin tamamlanmasından Alman şirketler etkilenir"

Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin ekonomi alanındaki bir konu olduğunu söyleyen Altmaier, "Bu boru hattının inşasına yıllar önce karar verildi. Kuzey Akım 2 tamamlanmadığında Rusya otomatik olarak daha az gaz satmayacak. Çünkü Kuzey Akım 1 ve Ukrayna üzerinden geçen hat işlemeye devam ediyor. Ancak Alman şirketleri büyük miktarda yatırımlarını kaybedebilir. Bu nedenle bu konuda acilen gerçeklere dayalı tartışma yapılmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.