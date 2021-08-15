Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Almanya Büyükelçiliği personelinin tahliyesine başlandığını duyurdu.

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Almanya Kabil’de bulunan büyükelçiliklerini güvenlik gerekçesi ile Kabil Havaalanına taşımış, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, personelin tahliyesi için hazırlık yapıldığını ifade etmişti.

Maas düzenlediği basın toplantısında, Taliban’ın ilerleyişi karşısında Kabil’deki büyükelçiliğin kapatılarak, personelin Kabil Havaalanının askeri bölümüne yerleştirildiğini açıkladı.

Afganistan’da Taliban’ın ilerlemesi ve Kabil’i ele geçirmesinden ötürü ciddi güvenlik endişelerinin olduğunu vurgulayan Maas, Afganistan’da yaşayan Alman vatandaşlara bir an önce ülkeyi terk etmelerini tavsiye ederek, Kabil’de bulunan Almanya Büyükelçiliğinin de tahliyesinin başladığını duyurdu.

Tahliyelerin Almanya’ya ait askeri uçaklar ve sivil uçaklarla gerçekleştirileceğini ifade eden Maas, Alman askerlerinin Afganistan’da kalmaya devam edeceğini ve bu kapsamda ABD ve diğer müttefiklerle birlikte çalışacaklarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir Afganistan iddiası: ‘İslam Emirliği’ ilan edilecek İlginizi Çekebilir Taliban, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdi