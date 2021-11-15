Almanya: Mülteci taşıyan havayolu şirketlerine yaptırım gelebilir

Belarus-Polonya sınırında yaşanan “hibrid savaş” ile ilgili Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB ile Belarus arasında yaşanan mülteci krizini değerlendirdi. Batı dünyasının, AB’nin istikrarını bozmak için Minsk yönetimini suçladığı ve “hibrid savaş” dediği olaylarla ilgili açıklama yapan Maas yaptırım seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Bugün Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları bir araya gelecek ve bu konuyu görüşecek. Maas, “Minsk, insanlık dışı bir sistem ile mültecileri AB’ye baskı uygulamak amacıyla kullanıyor. Bu durum son günlerde düzelmedi aksine daha da kötüleşti” dedi. Maas, mültecileri taşıyan havayolu şirketlerinin Avrupa hava sahasını kullanamama tehdidinin de masada olduğunu hatırlattı.

Maas, “Yaptırım sarmalının bitmesi yakın değil” dedi.

BORRELL: YAPTIRIMLARI GENİŞLETEBİLİRİZ

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, AB’nin Belarus‘a yönelik yaptırımlarını havayollarını, seyahat acentelerini ve göçmenlerin Belarus‘a taşınmasına müdahil olan diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletmeyi beklediğini açıkladı.

Brüksel’deki AB dışişleri bakanları toplantısına gelen Borrell, hafta sonu Belarus dışişleri bakanına AB sınırındaki durumun tamamen kabul edilemez olduğunu ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu söylediğini ifade etti.

DANİMARKA’DAN YAPTIRIMA DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan kuzey ülkesi Danimarka’dan da yaptırım çağrısı geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Avrupa Birliği’nin olası bir yaptırım kararı almasında hükümetinin bunu destekleyeceğini söyledi.

Belarus’a çok sert yaptırım uygulanması gerektiğini dile getiren Kofod, “Beşinci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlayabilmeyi umuyoruz” dedi.

LUKAŞENKO: MÜLTECİLERİ İKNA EDEMEDİK

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Batı sınırına yakın kamplardaki göçmenleri evlerine geri dönmeye ikna etmeye çalıştığını ancak bu konuda başarılı olamadığını açıkladı.

Belarus resmi haber ajansı Belta’da yer alan habere göre Lukashenko, Belarus‘un kendisine yönelik yeni yaptırımlara karşılık vereceğini de açıkladı.

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