“Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti” programı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Özellikle karantina tedbirleri nedeniyle üretimin yavaşlaması ve hatta durması sektörü ciddi şekilde etkiledi. Eylül ayıyla birlikte, otomotiv ihracatımız, pandemi öncesi değerlerine ulaşmış durumdadır." dedi.

Haziran ayından itibaren başlattığı Dijital Sektörel Ticaret Heyeti etkinlikleriyle Türk firmalarını hedef pazarlardaki firmalarla buluşturan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Meksika ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programını hayata geçirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı desteği ile, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa, 25'si Türk, 50'si Alman olmak üzere toplam 75 firma katılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, pandeminin ticarette birçok zorluğu beraberinde getirmesine rağmen, iş dünyasının bu süreçte dijital dünyaya uyumunu hızlandırması bakımından önemli bir aşama gösterdiğini söyledi.

TİM olarak kendilerinin de çok sayıda sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini bildiren Gülle, 4 kıtada, 11 ülkede gerçekleştirdikleri heyetlerle, yüzlerce firmanın iki binin üzerinde ikili iş görüşmesi yaptığını aktardı.

Gülle, bu görüşmeler neticesinde, milyon dolarları aşan anlaşmaların imzalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Halihazırda salgın öncesi rakamlarının üzerinde gerçekleşen ihracatımız, inanıyoruz ki sanal ticaret heyetlerimizin katkısıyla önümüzdeki dönemde yeni rekorlara imza atacak. Mart ayı ile birlikte pandemi dünya ticaretinde benzeri az görülmüş bir daralmaya neden oldu. Bu süreçte daha çok çalışarak, geliştirdiğimiz alternatif modellerle, Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik.

Eylül ayında, 16 milyar doların üzerinde rekor ihracat gerçekleştirdik. Bu rekorda, salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat rakamlarına ulaşmasının katkısı göz ardı edilemez. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de talep şokundan ihracatı en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörü geldi. Özellikle karantina tedbirleri nedeniyle üretimin yavaşlaması ve hatta durması sektörü ciddi şekilde etkiledi. Eylül ayıyla birlikte, otomotiv ihracatımız, pandemi öncesi değerlerine ulaşmış durumdadır."

– "Almanya'ya yılın ilk 9 ayındaki otomotiv ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı"

İsmail Gülle, Türkiye-Almanya arasındaki ticaret ilişkilerine de değindi.

Almanya'nın önemli bir otomotiv üreticisi olmasının yanında aynı zamanda dünyada en çok otomotiv ithalatı gerçekleştiren ikinci ülke olarak öne çıktığını işaret eden Gülle, 2019 yılında 136 milyar dolarlık otomotiv ithalatı gerçekleştiren Almanya'nın bu ithalatın yüzde 2,3'lük kısmını Türkiye'den yaptığını aktardı.

Gülle, eylül ayı ihracat rakamları incelendiğinde ise Almanya'nın, otomotiv sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olduğunu, sektör ihracatının yüzde 12,8'inin bu ülkeye gerçekleştiğini dile getirdi.

Almanya'ya yılın ilk 9 ayındaki otomotiv ihracatının ise 2,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otomotiv sektörümüzü aylık ihracat rakamlarında neredeyse her ay en üst basamakta görmekteyiz. Ülke sanayisinin dinamosu olan sektörümüz sadece kendisi için değil aynı zamanda tedarik sağladığı tüm sektörler için de önemli bir itici güçtür. Alman otomotiv firmalarının fabrikalarını Türkiye'ye taşıma kararlarını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yatırımlarla Türkiye’ye yapılacak yan sanayi yatırımlarının da artmasını bekliyoruz.

Yerli otomobil markamız olan TOGG'un arkasında 60 yan sanayi firması mevcut. Her alanda olduğu gibi otomobiller de artık dijitalleşiyor ve tedarik sanayisinin bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Ülkemiz bu alanda yaptığı yenilikçi yatırımlarla otomotiv sektöründeki konumunu güçlendirecektir. Ülkemiz, üretim tecrübesiyle gerek otomotiv sektöründe gerekse diğer sektörlerde doğrudan yabancı yatırımlar için bir cazibe merkezidir."