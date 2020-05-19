Almanya, Türkiye'nin Avrupalı turistler için yakın zamanda turizm destinasyonu olmasını umuyor

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin yakın zamanda Alman ve Avrupalı turistler için destinasyon olmasını umduklarını bildirdi.

Maas, Fransa, İngiltere ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla video konferansla görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Umarız, Türkiye yakında Alman ve Avrupalı ​​turistler için bir destinasyon haline gelebilir.'' ifadesini kullandı.

Sağlık kriterlerine göre değerlendirmede bulunacaklarını belirten Maas, bu konuda Türkiye ile temas halinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Maas, ayrıca mevkidaşlarıyla Suriye, Libya ve Irak'taki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundukları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Özellikle Suriye'de zaten zor olan durum koronavirüs salgını nedeniyle daha da kötüleşiyor. Suriye'de yerlerinden olmuş kişiler üzerindeki olası etkilerinden endişe duyuyoruz. Burada kapsamlı insani yardım ve erişimin güvence altına alınması için ortak bir yaklaşım gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin sınır ötesi yardım için görev süresini uzatmasının önemli olduğunu kabul ettik."