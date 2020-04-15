Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BERLİN (AA) – Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Münih, Stuttgart ve Baden Baden bölgelerinde 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 133 bin 500'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579'a çıktı.