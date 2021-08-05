Almanya’da aşı yaptıran yok: Aşı olana ya para ya sosis

Ülke nüfusunun 4 katı aşısı olan Almanya’da insanlar aşı yaptırmıyor. Almanya şimdi, “Aşı olana 500 Euro ya da kızarmış sosis verme” gibi kampanyalar için hazırlanıyor.

ALI GÜLEN

Almanya’da aşı durgunluğu yaşanıyor… Ülkede yaşayanlar için 287 milyon doz aşıyı hazır eden Almanya’da, aşı merkezleri boş. Ülkede milyonlarca aşı var fakat aşılanmak isteyen yok.

Ülke nüfusunun yüzde 53’ünü iki kere, yüzde 62’den fazlasını da bir doz aşılamış olan Almanya, şimdi aşı merkezlerinin boş kalmasından şikayetçi. Corona vakalarının azalması ve yaz nedeniyle bütün aşı merkezleri boş kaldı.

ÇOCUKLAR DA AŞILANACAK

Aşıyı, hızlı testleri ücretsiz yapan Almanya, 12-17 yaş için de aşılama kararı aldı. Bir zamanlar günde 1.4 milyona kadar çıkan aşılama şimdi 80 binlere kadar indi. Bunun için Almanya’da farklı projeler geliştiriliyor.

Almanya’da 119 milyon BioNTech, 78 milyon Moderna, 56.3 milyon AstraZeneca ve 36.7 milyon Johnson&Johnson aşısı var.

Şu anda ülke nüfusunun dört katı oranında aşı garantilenmiş durumda. Bu sayı daha da artacak ve yeni aşılarla ileride 1 milyar doza kadar ulaşabilecek. Şimdi en büyük sorun Alman halkını veya ülkede yaşayanları aşılamaya ikna edebilmek.

500 EURO VERİRSEK, YÜZDE 90 OLUR

Aşılamayı artırmak için ABD’dekinin benzeri bir program önerildi. Almanya’da aşı olan herkese 100 Euro verilirse aşılama oranının yüzde 80’e; 500 Euro verilirse de yüzde 90’a çıkacağı hesaplandı.

Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi’nden profesör Nora Szech’in bu önerisi şimdi ciddi ciddi tartışılıyor.

DUISBURG’DA CİPS VE HAMBURGER

Duisburg şehrinde bir aşılama ekibinin hamburger ve cipsli etkinliği yararlı oldu. Yüzlerce kişi, bedava yiyecek almak için o gün aşı kuyruğuna girdi.

Bu durum farklı projeleri gündeme getirdi. Düşük aşılama rakamları, sonbaharda birçok kişinin bir çok haktan yararlanamaması demek.

SOSİS VEYA 2 EURO ÖDÜL

Thüringen’in güneyindeki Sonneberg’de aşılananlara, ünlü Alman sucuğu hediye edildi.

Sucuk ızgara etkisini gösterdi ve sadece bir merkezde o gün beklenenin iki katı aşı yapıldı. Nürnberg’de, aşı olana kahve ve pasta sözü, ya da yerine 2 Euro’luk hediye çeki verildi. Bu da aşılamayı artırdı. Almanya şimdi, yeni kampanyalar düşünüyor.

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