Almanya’da corona virüsü vakalarında yeni rekor

Almanya’da son 24 saatte açıklanan 37 bin 120 yeni corona virüsü vakası ile salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

Almanya’da corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte açıklanan 37 bin 120 korona virüsü vaka sayısının rekor seviyeye yükseldiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının da 4 milyon 709 bin 488’e ulaştığını açıkladı.

Corona virüs nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da toplam can kaybı ise 96 bin 346’ya yükseldi. Ülkedeki aktif corona virüsü vaka sayısı ise 220 bin 700 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı 2 bin 226 olarak belirlendi. Ülkede haftalık insidans oranı ise yüzde 169.9 olarak bildirildi.

Almanya’da 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 55 milyon 647 bin 363 kişi iki doz aşı olurken, Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2020 yılında Almanya’da 100 ölümden 4’ünün corona virüs ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

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