Almanya’da Covid-19 sistemi değişiyor: Kapanma kararında farklı yöntem

Corona virüsü salgınında kapanma kararı alırken vaka sayılarına bakan Almanya’da bu sistem değişiyor… Alman hükümet yetkilileri, kapanma ve karantina kararlarını alırken “hastanede yatan hasta” sayılarının baz alınacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Almanya, corona virüsü sebebiyle kapanma veya kısıtlama getirme kararını alırken artık “hastaneye yatan hasta” sayısına bakacak…

Reuters haber ajansına konuşan Alman hükümetinden kaynaklar, bu tür ulusal kararların alınırken corona virüsü vaka sayılarını kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Yetkililer, Covid-19’un sağlık sistemine bir baskı yaratması durumunda kapanma ya da kısıtlama gelebileceğini de söyledi.

Almanya’nın farklı bölgelerinde 7 günlük vaka oranına göre kapanma ya da yasak kararı alan Almanya’da iki doz aşı olanların sayısının artmasıyla birlikte olası bir kapanma durumunda hastaneye yatış oranına bakılması istendi.

Bugün 3.668 vaka açıklanan Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre bulaş oranı 56.4 seviyesinde. Ülke nüfusunun yüzde 59’u iki doz aşı olurken yüzde 64’ü de tek doz aşı oldu.

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