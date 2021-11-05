Almanya’da gri pasaport davası başladı

Malatya‘nın Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla sağlanan Hizmete Özel Gri Pasaport‘la Almanya‘ya 43 kişiyi götüren Ersin Kilit yargı önüne çıktı.

Ali GÜLEN

Hannover Yerel Mahkemesi‘ndeki duruşmanın savcısı iddianameyi okudu. Ersin Kilit‘in, insan kaçakçılığı, sahte belge düzenleme, yabancılar yasasını ihlalden cezalandırılmasını istedi.

İddianamede gelen 5 kişinin iltica talep ettiği, onların işleminin sürdüğü, bir kısmının kaybolduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre bu kişilerden bazıları Hannover‘deki toptancı halinde çalıştırılıyor. Bazıları da başka eyaletlere dağılmış durumda.

‘İFADE VERMEYECEĞİM’

Savcı iddianameyi okurken Ersin Kilit, konuşmayacağını, savunma yapmayacağını söyledi. Avukatları da, ifade vermeyeceğini belirtip ara ve özel görüşme talep etti. Biri Türk kökenli iki avukatı bulunan Ersin Kilit‘le ilgili özel görüşme devam ediyor.

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