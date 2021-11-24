Almanya’da kabine yüzde 90 tamam

Seçimlerden sonra Almanya’da bugün hükümetin açıklanması bekleniyor. Güven oylamasının Aralık ayının başında yapılması beklenirken liste sızdı, göçmen kökenli hiç bir bakan yok. Sözde Ermeni soykırım tasarısı ile ön plana çıkan ve son dönemde bakanlık için kulisler yapan Cem Özdemir de listede yer almıyor.

Ali GÜLEN

Almanya’da hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Liberal Parti (FDP) büyük oranda anlaştı.

Dün gece yarısından sonraya kadar sarkan görüşmelerde, üç partinin lider kadroları çalıştı, son şeklini vermeye çok yaklaştı.

Bugün yerel saat ile 11.30 civarında yapılması gereken toplantı, son kalan noktaların da tamamlanması için öğleden sonraya ertelendi. Alman basını ve kamuoyu bugün öğleden sonra, SPD lideri Olaf Scholz’un başkanlığındaki yeni hükümetin açıklanmasını bekliyor.

CEM ÖZDEMİR, ÇOK İSTEDİ AMA…

Yeni hükümette yabancı kökenli bakan olmaması dikkat çekti. Seçimden sonra Alman haç nişanıyla fotoğrafları yayınlanan Cem Özdemir de hükümete alınmamış görünüyor.

Güven oylaması, 7 veya 8 Aralık’ta gerçekleşecek… Önce üç partinin kurulları, koalisyon protokolünü onaylayacak. Son dakikaya kadar bir değişiklik olmazsa sızan bilgilere göre hükümette, bakanlıkların büyük ihtimalle şu şekilde dağılması bekleniyor.

Başbakan (SPD): Olaf Scholz

Maliye Bakanı (Liberaller): Christien Lindner

Ekonomi ve İklim (Yeşiller): Robert Habeck

Dışişleri (Yeşiller): Annalena Baerbock

İçişleri (SPD): Christine Lambrecht

Gelişim ve İmar (SPD):Svenja Schulze’nin adı öne çıkıyor

Sağlık (SPD): Michael Theurer

Çalışma ve Sosyal İşler (SPD): Hubertus Heil

Ulaştırma (Yeşiller): Anton Hofreiter

Savunma (Liberaller): Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Adalet (Liberaller): Volker Wissing veya Marco Buschmann

Çevre/Tarım ve Beslenme (Yeşiller): Kesin olmasa da Steffi Lemke’nin adı öne çıkıyor

Eğitim ve Araştırma (SPD): Klara Geywitz

Aile (Yeşiller): Katrin Göring-Eckardt

Gelişim/Araştırma (SPD): Baerbel Kofler

Devlet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı (SPD): Wolfgang Schmidt

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