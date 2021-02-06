Almanya’da kar kaosu

Almanya’nın kuzeyinde kar kaosu başladı. Bazıları tarafından “Yüz yılın kar yağışı“ diye nitelenen gecikmiş kış, kuzey Almanya’ya ile Berlin ve Doğu Almanya’yı yoğun şekilde etkiliyor.

Kuzeyde yoğun kar başlarken, orta Almanya’da buz (yağmurun havada donması ve yere ince buz şeklinde düşmesi) yağıyor, Güney Almanya’da ise, bahar havası var.

Ülkenin kuzeyinde yer yer yarım metreye kadar kar bekleniyor. Bölgede yaşayanlara mümkün olduğu kadar trafiğe çıkmama, hatta evden de çıkmama çağrıları yapıldı.

Alman Demiryolları, Hamburg, Kiel, Lübeck ve Westerland hatlarındaki seferlerini durduruyor. Aynı şekilde Bremen, Münster ve buna yakın bölgelerde de seferler yapılmayacak.

HEM KAR, HEM DE BUZLANMA

Yoğun kar yağışının önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor. Orta Almanya’ya doğru inecek olan soğuk hava nedeniyle bu kesimlerde buzlanma bekleniyor.

Yollardaki buzlanma ve yoğun kar yağışına karşı tüm birimlerde alarm verildi. Yolların açık tutulması için çalışmalar başladı. Paderborn, Lippe, Bielefeld kesiminin de kardan ve buzlanma olaylarından yoğun şekilde etkileneceği belirtiliyor.

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