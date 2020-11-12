Almanya’da Kovid-19’dan dolayı yoğun bakımda bulunanların sayısı en yüksek seviyede

BERLİN (AA) – Almanya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yoğun bakımda bulunan hastaların sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 59 kişi daha yoğun bakıma alındı.

Böylelikle Kovid-19’dan dolayı yoğun bakıma alınanların sayısının toplamda 3 bin 186’ya çıktığına işaret edilen açıklamada bunun, salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Yoğun bakımdaki 1813 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, düzenlediği basın toplantısında ülkede Kovid-19 salgınından dolayı durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek yoğun bakımdaki hasta sayısının iki hafta içinde iki kat arttığını ifade etti.

"Hastaneler kapasitenin sınırına gelebilir." diyen Wieler, bu konuda özellikle yeterli sayıda sağlık personeli bulunmadığına işaret etti.

Almanya’da son 24 saatte 21 bin 866 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu ve Kovid-19’a yakalananların sayısının 727 bin 553’e çıktığını açıklayan Wieler, “Günlük yeni vaka sayıları hala çok yüksek. Virüs bazı bölgelerde kontrolsüz yayılabilir.“ uyarısında bulundu.

Wieler, salgında hayatını kaybedenlerin saysının da artmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek son 24 saatte 215 kişinin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının toplam 11 bin 982’ye yükseldiğini anlattı.

RKI Başkanı Wieler, yeni vakaları azaltmak için Kovid-19 önlemlere sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu.