Almanya’da Omicron’dan ilk ölüm

Yazan:
Alaturka Online
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Haberler – Dünya

Dünyada Covid-19 önlemlerinin artırılmasına yol açan Omicron varyantı, Almanya’da ilk kez bir kişinin ölümüne yol açtı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 17:09 – 23 Aralık 2021

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Almanya’da Omicron’dan ilk ölüm

Bulaşma hızının yüksek olması nedeniyle dünyayı alarma geçiren Covid-19’un Omicron varyantı, Almanya’da ilk defa bir kişinin ölümüne yol açtı.

Ülkede bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 60 yaş üzeri olduğu bildirildi.

Almanya’da tespit edilen Omicron vaka sayısı 3 bini aşarken, hükümet Noel arifesinde yeni önlemleri duyurmuştu.

Ülkede özel buluşmalara ve kamusal alandaki temasa yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesine karar verilmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni önlemlerin Noel sonrası uygulanacağını ancak tatil döneminde herkesin sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

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