Almanya’da otomobil hırsızları lüks araçları çalıyor

Almanya’da yetkililer, otomobil hırsızlarının tercih ettikleri araçları sıraladı.

Ali GÜLEN

Almanya’da otomobil hırsızlıklarının ardı arkası kesilmiyor…

Çalınan lüks araçlar, birkaç gün içerisinde doğu Avrupa ya da Rusya‘ya götürülüyor ve çalıntı araçların akıbeti ile ilgili hiçbir iz de bulunamıyor.

2020 yılında 1780 Volkswagen, 1360 Audi, 1325 BMW, 1127 Mercedes çalındı. Diğerleriyle birlikte geçen yıl çalınan toplam araba sayısı 10 bin 697 oldu.

Bu rakam 2019’dan yüzde 25 daha az ve hırsızlıktaki düşüşün nedeni olarak da corona virüsü salgını gösteriliyor. Almanya’dan yılda ortalama 15 binden fazla lüks araç hırsızlar tarafından çalınıyor.

HIRSIZLAR EN ÇOK RANGE ROVER ÇALDI

Tek tek marka ve model olarak en çok çalınan araçların başında ise Range Rover- Velar geliyor. 2020’de 1000 Velar’dan 15.5’i çalındı. BMW X6’nın binde 9’u, Kia Stringer’in binde 6’sı, Premium Range Rover’ın binde 5.9’u, Toyota’nın üç markası Lexus NX, Landcrusier ve Prius- Plug in hibrit minibüsü listede yerini aldı.

İlk on, Porsche 911, Ford Edge SUV ve BMW X5 ile tamamlanıyor.

PAHALI VE LÜKS SEVİYORLAR

Her yıl gittikçe daha lüks ve pahalı otomobiller çalındığı için sigorta şirketlerinin zararları da artıyor. Bu nedenle sigorta primleri yükselmeye başladı.

Almanya’da en çok araba Berlin’de çalınıyor. Bunu sırasıyla Leipzig ve Hamburg izliyor.

İsviçre’deki hırsızlık oranı Almanya’ya göre düşük ama burada da hırsızların özellikle Porsche ve Land Rover’ı çalmaya çalıştığı açıklandı. Ülkede Bentley markasından araçların çalınma oranı ise diğerlerinden 4 kat daha fazla oldu.

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