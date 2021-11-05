Almanya’da Rus diplomat ölü bulundu

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği yakınlarında elçilikte çalışan bir sekreterin cesedi bulundu.

Sozcu.com.tr

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği sekreteri, elçilik binasının önündeki kaldırımlarda ölü olarak bulundu. Diplomatik kaynaklar öldürülen kişinin İstihbarat Servisi (FSB) bağlantıları olduğunu öne sürdü.

Yapılan açıklamada, Berlin polisinin 19 Ekim’de yerel saatle 07:20 sıralarında Rusya’nın Berlin Büyükelçilik binası önündeki kaldırımda cansız bir ceset bulduğu kaydedildi.

‘TRAJİK BİR KAZA’

Ölü olarak bulunan kişinin Berlin’in Mitte semtindeki Behren caddesindeki büyükelçilik kompleksinin üst katından düştüğü ifade edilirken, 2019 yazından bu yana Berlin’deki ikinci büyükelçilik sekreteri olarak çalıştığı belirtildi.

Rus sekreterin cenazesi Rusya’ya gönderilirken, Rus Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada olay “etik nedenlerle” yorumlanmayan “trajik bir kaza” olarak nitelendirildi.

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