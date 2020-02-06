Almanya’da siyasi deprem: Dün seçildi, bugün istifa etti!

Thomas Kemmerich’in dün seçilmesi Almanya’da “siyasi deprem” olarak yorumlanmış ve ülke çapında büyük tepki çekmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kemmerich, Erfurt’taki eyalet parlamentosunun dağıtılmasını talep etme kararı aldığını söyledi, “AfD desteğinin lekesini temizlemek üzere, eyalet başbakanlığı görevi için seçimlerin yeniden yapılmasını istiyoruz” dedi.

ANGELA MERKEL: AFFEDİLEMEZ

Başbakan Angela Merkel ise partisi Hristiyan Demokratlara (CDU) mensup vekillerin AfD ile birlikte oy kullanmasını “affedilmez” olarak niteledi ve seçimlerin yenilenmesi gerektiği mesajını verdi.

Güney Afrika gezisi sırasında konuşan Başbakan Merkel, “Demokrasi için kötü bir gün, CDU’nun uzun zamandır sahip olduğu onurlu geleneklerinden uzaklaşılmış bir gün” diye konuştu.

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SEÇİMLERİ SOL PARTİ KAZANMIŞTI

Aşırı sağcı AfD, Thüringen eyaletinde geniş bir desteğe sahip. Ancak Ekim’deki eyalet seçimlerini Sol Parti (Die Linke) kazanmıştı.

Seçimlerden en güçlü parti olarak çıkan Die Linke eyalet lideri Bodo Ramelow’un başkanlığında bir azınlık hükümeti kurulması beklenirken, partisi oyların sadece yüzde 5’ini alan Kemmerich, CDU ve AfD’nin oylarıyla gizli oylamada 44’e karşı 45 oyla eyalet başbakanı seçildi.

Ramelow, Çarşamba günü Twitter hesabındaki paylaşımda, 90 yıl önce Adolf Hitler’in Nazi partisinin ilk olarak Thüringen eyaletinde seçilip Almanya Parlamentosu’na girdiğini hatırlattı.

Bu gelişme, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyasi partiler arasında aşırı sağdan uzak durma konusunda sağlanan konsensüsün bozulması olarak görülüp tepki çekti.

ERKEN SEÇİMİN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

FDP Eyalet Parti Meclis Grubu da, parlamentonun lağvedilmesi ve erken seçimin önünün açılması için dilekçe vereceğini açıkladı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Thüringen’deki başbakanlık seçimlerinde yaşananlardan sonra, parti yönetiminden güvenoyu isteyeceğini, FDP Federal Yönetim Kurulu’nun bu amaçla Cuma günü acil toplantıya çağrıldığını duyurdu.

AfD’nin eyalet lideri Björn Höcke’nin 1 Kasım’da Kemmerich’e gönderdiği bir mektup sosyal medyada viral olmuştu. Höcke, Thüringen’de uzun süredir devam eden kızıl-yeşil hükümet ortaklığını bozup teknokrat hükümeti veya FDP’nin azınlık hükümetini kurmak amacıyla partisinin destek kendisine destek verebileceğini yazmıştı.

Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) 89 milletvekili olan ve göçmen ve İslam karşıtlığıyla bilinen AfD ana muhalefet partisi konumunda. Partinin eyalet parlamentolarında da 16 milletvekili bulunuyor.

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