Almanya’da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Almanya’nın Neumarkt kentinde, bıçaklı saldırgan paniği yaşandı. Trende gerçekleşen saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırganın tutuklandığı bildirildi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Almanya’da Regensburg ile Nürnberg’i birbirine bağlayan tren hattında bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanırken, bir kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Oberpfalz polis teşkilatı sözcüsü, “Bir Şehirlerarası ekspres trenine saldırı oldu ve polis kısa süre sonra bir erkek kişiyi tutukladı ve birkaç kişi yaralandı” ifadelerinde bulundu. Alman Bild gazetesi, saldırıdan bir kişinin sorumlu olduğunu belirtirken, olayın içeriği araştırılıyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da da geçtiğimiz hafta, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı gerçekleşmiş, en az 10 kişi yaralanmıştı.

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