Almanya’da üç parti neredeyse anlaştı! Yeni hükümet kuruluyor

Alman hükümeti için Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller’in son koalisyon rötuşlarını yaptığı ifade edildi. Ancak söz konusu koalisyon görüşmelerinde Sağlık Bakanlığı’nı kimse istemedi. Söz konusu protokolün bugün açıklanabileceği belirtildi.

Ali GÜLEN

Almanya’da hükümet kurmak için 30 Eylül’den bu yana görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberaller (FDP), anlaştı. Anlaşmayla ilgili bugün açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklama ile Euro’nun da değerleneceği belirtiliyor.

SPD lideri Olaf Scholz’un başkanlığında liderler toplandı. Scholz’la birlikte Yeşiller’in eş başkanları Robert Habeck ve FDP lideri Christian Lindner, akşam Başbakan Merkel’i ziyaret etti. Bild Gazetesi, bu görüşmenin amacının coronayla ilgili son gelişmeler ve alınacak yoğun önlemlerle ilgili olduğunu belirtti.

BU SABAHA KADAR BİTECEK

Toplantıda özellikle sağlık personelinin yoğun şekilde aşılanması ve korunması üzerinde duruldu.

Üç liderin görüşmeleri ve son rötuşlarla ilgili çalışmaları sürerken, üç partinin kurduğu çalışma gruplarının çalışmaları da hızla devam ediyor.

Koalisyon anlaşmasının bugün içinde hazır edilmesi bekleniyorken, halen bazı noktalarda sıkıntılar var.

FDP’nin emeklilik senedi de denilen, emeklilere ek destek planıyla ilgili anlaşma sağlanamadı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nı da hiçbir parti istemiyor. Bunu SPD lideri ve başbakan adayı Scholz’un son anda Yeşiller ya da FDP’ye vermesi bekleniyor.

LİDERLERE SON RÖTUŞLAR İÇİN İKİ PİZZA

Görüşmelerin sürdüğü Berlin’deki Willy Brandt Haus’a, dün akşam iki adet pizza ısmarlandı ve kuryeye de üç euro bahşiş verildi. Pizzaların iki partinin liderine geldiği sanılıyor.

6-7 ARALIK’TA GÖZLER ALMANYA’DA OLACAK

Koalisyon anlaşmasına son rötuşlar yapılırken, meclisteki oylamanın 6 veya 7 Aralık’ta yapılması, hükümetin bu tarihte onay alması bekleniyor.

Meclis onayının bu tarihe kalmasının nedeni, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünün her üç parti tarafından önce ilgili birimler veya üyelerce oylanacak olması. SPD ve FDP, parti kongrelerinde bunu onaya sunacak.

Yeşiller ise Perşembe günü için Berlin-Westhafen’de bir salon kiraladı. Koalisyon anlaşması burada 100.000’den fazla üyenin ya da üyelerden yetki alan daha az sayıdaki kişinin onayına sunulacak.

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