Almanya’da üretici enflasyonu son 60 yılın rekorunu kırdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi, üretici enflasyonu verilerini açıkladı. Almanya’da üretici fiyatları Ekim’de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 1951’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetti.

Almanya’da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle üretici fiyatları Ekim’de yüzde 18,4 artarak 1951’den beri en güçlü yükselişi kaydetti.

Reuters anketine katılan analistler Ekim’de üretici fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 16,2 artmasını bekliyorlardı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla Ekim’de yüzde 48,2 yükseldi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyat endeksi geçen yıla kıyasla yüzde 9,2 yükseldi.

ERKEN SİNYAL

Üretici fiyatları, enflasyonu etkileyen en önemli faktörlerden biri. Üretici fiyatları verisi, ürünler işlenmeden ve piyasaya sürülmeden önce fabrikada belirlenen fiyatları baz alıyor. Bu nedenle veri tüketici fiyatlarına dair erken sinyal niteliği taşıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada enflasyonun zamanla azalacağını ve bu nedenle ECB’nin ekonomideki toparlanmayı yavaşlatmamak için para politikasında sıkılaşmaya gitmemesi gerektiğini ifade etti. (REUTERS)

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