Almanya’da uyarılara uymayan yandı!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti, corona virüsünün yayılmasına karşı getirilen yasaklara uymayanlara çeşitli para cezaları vermeyi kararlaştırdı.

“Corona virüse karşı mücadelemizde sıfır tolerans geçerli” diyen Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Durum ciddi. Bu bir ölüm kalım meselesi. İnsanların birbirine temasındaki katı yasaklar enfeksiyon riskini hızlı bir şekilde azaltmaya yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ise yaptığı açıklamada, “Yaptırımlar, vatandaşlarımızın sağlığını bilerek tehlikeye atan insanları cezalandırmaya ve onları vazgeçirmeye yöneliktir” dedi.

PİKNİK YAPANA 250 EURO CEZA

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde corona virüsüne karşı kısıtlamalara uymayanlara çeşitli miktarlarda para cezası getirildi. Aynı evde yaşamayan ikiden fazla kişinin açık alanlarda bir araya gelmesi durumunda her birine 200 Euro ceza kesilecek.

Halka açık alanlarda piknik yapmanın cezası ise 250 Euro olarak belirlenirken, hastanede hasta ziyareti yapıldığı taktirde 800 Euro ceza kesileceği kaydedildi.

Restoran veya yiyecek satan bir iş yerinden aldığı yiyeceği o işletmenin 50 metre yakınında yemenin cezası ise 200 Euro olarak belirlendi.

4 BİN İLA 25 BİN EUROYA KADAR CEZALAR

Bar, disko ve fitness salonlarının kapatılmasına rağmen karara uymayan işletmecilere 5 bin Euro, restoranını kurallara uygun olmayacak şekilde işletenlere ise 4 bin Euro para cezası verilecek.

Yasağa rağmen spor müsabakası organize edenlere ise 1000 Euro ceza verilmesinin karar verildi.

Ayrıca, söz konusu yasaklara uymayarak aynı suçu tekrar işleyen kişilere ise 25 bin Euro’ya kadar para cezası kesilebileceği bildirildi.(İHA)

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