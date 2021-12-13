Almanya’da vaka sayılarında keskin düşüş

Alman Robert Koch Enstitüsü güncel corona virüsü verilerini paylaştı.
Vaka sayılarının 40 binlerde seyrettiği Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…
Robert Koch Enstitüsü, güncel verileri paylaşarak vaka sayılarındaki artışın yavaşladığını duyurdu. Yapılan açıklamada son 24 saat içinde ülkede 21.743 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.
Önceki gün ülkede 39.585 insanda corona virüsü tespit edilirken 9 Aralık’ta açıklanan verilerde ise 45.460 insanda corona virüsü tespit edildiği duyurulmuştu.
Omicron varyantı ile birlikte kısıtlamaların arttığı Avrupa’nın bazı bölgelerinde Covid-19 vaka sayıları düşüş trendine girdi.