Almanya’da vaka sayılarında rekor kırıldı

Almanya’da rekor seviyede vaka artışı devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI), ülkedeki corona virüsü salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 66 bin 884 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 497 bin 795’e ulaştı.

Sozcu.com.tr

Almanya’da corona virüsünün hızlı yayılışı engellenemiyor… Robert Koch Enstitüsü güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada son 24 saatte 66 bin 884 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 497 bin 795’e ulaştı.

Corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 99 bin 768’e yükseldi.

Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 33 bin 600 olarak açıklandı. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.

Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans ) 404.5 olarak belirlendi.

Almanya’da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hasta bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranı yüzde 87,50 dolu olduğu açıklandı.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 68 SEVİYESİNDE

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk Almanya’da halkın yüzde 68’inin iki kez aşı oldu.

6 milyon 106 bin 25 kişinin de aşı tazelemesi yapıldı. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 3 bin 988 olduğu hastaların 2 bin 43’ünün solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.

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