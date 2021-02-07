Almanya’da vaka sayısı 8 bin arttı

Almanya’nın önde gelen kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre Almanya’da son 24 saatte 8.616 insanda corona virüsü tespit edildi.
Bu artış ile birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 2.284.010’a çıktı.
Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle 231 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Almanya’da salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin sayısı 61.517’ye çıktı.
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