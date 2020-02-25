Almanya’daki ırkçı saldırıda flaş gelişme! Devlet televizyonu hedef mi gösterdi?

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen saldırı sonrası 4’ü Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı kurbanları toprağa verilirken, mağdurların aileleri Solingen katliamı ve NSU davalarının avukatlarıyla görüşmeye başladı.

Sedat Gürbüz’ün ailesi oğullarının devlet tarafından korunmadığını belirtirken, ırkçı saldırganın önceden manifestolar yayınlaması, internetten silahlar alması, olay yerinde keşifler yapması ve saldırı gününe kadar elini kolunu sallayarak gezmesi nedeniyle Almanya’ya karşı dava açmaya hazırlanıyor.

KEŞİF YAPAN İKİNCİ KİŞİ İDDİASI

Irkçı katil Tobias Rathjen’in, ‘Arena Bar’da keşif yaptığı sıralarda, iri yarı, saçlarını kazıtmış bir Alman vatandaşının da, ilk basılan ‘Midnight Nargile Bar’da keşif yaptığı belirtiliyor. Saldırıdan 4 gün önceki keşifte, şüpheliyi barda gören Türkler, “Biz onu, bir olayı araştıran polis sandık. Onunla ilgili şu ana kadar bir araştırma yapılmadı” dedi.

HEDEF GÖSTEREN BELGESEL

Saldırıların aynı merkezden ya da bir yerlerden düğmeye basılmış gibi aynı anda başlamasının ardında, karmaşık bir örgüt olabileceği iddia ediliyor.

Buna örnek olarak, Alman Devlet Televizyonu ZDFinfo’da yayınlanan nargile barlarla ilgili bir belgesel gösteriliyor. Türkler, “Bu belgeselden sonra, bize bakış açısı tamamen değişti. Hedef gösterildik” diyor.

ZDF: 6 BİN NARGİLE BAR VAR

44 dakikalık belgesel 17 Şubat’ta yayınlandı. Uzmanların görüşlerine de yer verilen belgeselde şu ifadeler yer alıyor:

“Buralarda kirli işler dönüyor. Her türlü uyuşturucu, insan ticareti, çeşitli suçların yuvası. Sağlığa aykırı ve kadın düşmanı yerler. Kara dumanın altındaki gerçek tehlike. Ülkemizde 1500 McDonald’s, 1700 sinema, 700 Burger King var. Nargile barların sayısı 6000 ve bunların üçünün toplamından fazla. Buralar göçmen gençlerin toplandığı merkezler, Türk, Arap ve Fransız kültürünün etkisi var…”

Nargile bar saldırıları, bu belgeselin yayınlanmasından sadece iki gün sonra başladı. Hanau’daki katliamın ardından Stuttgart’ta bir Hannover’de ise iki saldırı yaşandı.

SİLAHLAR PROFESYONEL

ABD gizli servisi, Alman ordusu, Alman özel polis timi SEK ve İsrail gizli servisi Mossad’ın kullandığı SIG Sauer P226’nın katil Tobias tarafından kullanılması ‘örgüt’ işaretlerini artırıyor. Gerek bu silah ve gerekse Walther PPQ M2, tam profesyonel silahlar listesinde bulunuyor.

Katil Tobias Rathjen’in olaydan sonra evinde cesedinin bulunması, örgüt iddiasını hayli güçlendiriyor. Rathjen’in babasının ifadesinin alınmadan psikiyatriye kaldırılması da, “Bir şeyler mi gizleniyor?” sorusunu gündeme getirdi.

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