Almanya’daki katilin kaçış anı kamerada!

Hanau, 11 kişinin öldüğü vahşetin acısıyla sarsılmaya devam ederken, adli makamların ‘cenazelerde bile ayrıma’ gitmesi Türkleri derinden yaraladı. Öte yandan katil Tobias’ın kaçışı da iş yeri kameralarına takıldı.

Türklerin hayatını kaybettiği Midnight Nargile bar ile Arena nargile bardaki cenazeler, saldırıdan 18 ile 20 saat sonra kaldırıldı. Ancak katil Tobias’ın, olaydan sonra gittiği evinde bulunan cesedi ile annesinin cesedi, Alman makamları tarafından apar topar kaldırıldı.

Baba ise, “cinayetlere karıştığı şüphesi ve azmettirici” olarak gözaltına alındı. SÖZCÜ, bu gözaltını ilk duyuran gazete olurken, birçok medya kuruluşu haberden alıntı yaptı. Hanau’da bugün yapılan araştırmalarda karşılaşılan iki ayrı olay ise dikkatleri çekti.

NEDEN CENAZELERDE AYRIM YAPILDI?

Tobias Rathjen’in öldürdüğü 4’ü Türk, toplam 9 yabancının cesedi, her iki dükkanda en az 18 saat bekletildi. Ancak, katil Tobias ile annesinin cenazesi kısa sürede kaldırıldı. Aynı olay, aynı silah ve aynı seri cinayetler olduğu halde bu ayrımın nedeni henüz çözülemedi.

İLGİLİ HABER Irkçı katil dört gün önce keşif yapmış!

YÜZÜ NİYE DAĞILDI?

Bu arada, Türk bar sahipleriyle konuşan Alman Asayiş Dairesi yetkilileri, katil Tobias’ın cesedini evde bulduklarında yüzünün dağılmış olduğunu söyledi.

İntihar ettiği belirtilen Tobias’ın yüzünün neden tanınmaz hale geldiği bilinmiyor. Bu durumun intiharlarda normal bir durum olmadığı ifade edilirken Türkler, “Güvenlik makamları, bir organize suçu örtbas etmek için böyle yapmış olabilir. Belki de kendileri öldürdü?” şüphesini dile getirdi.

KATİL KAMERADA

Katil Tobias, olay günü iki kez Türk iş yerlerinin kamerasına takıldı. Görüntüler Daluna Nargile Bar ile Atlantik barın kayıtlarıydı.

Bugün Alman Asayiş Polisi her iki barda da inceleme yaptı. Polis, kamera kayıtlarını kimseye vermemeleri için Türkleri uyarırken “Siz de cezalı duruma düşersiniz” diye de tehdit ettiği belirtildi. Ancak, kamera kayıtları yine de basına sızdı.

Daluna Bar’ın kayıtlarına göre, katil Tobias iki kez kameraya yakalanıyor. 19 Şubat günü saat 21.53’teki kamera kayıtlarında katilin ayakları görüntülerin sağ üst köşesinde kısa süre sonra da sağ elinde tabanca ile kaçarken görülüyor.

“KATİLİN GÖRÜNTÜSÜNÜ FARK ETTİM”

Daluna Bar’ın sahibi Mustafa Kurt, şöyle konuştu:

* Tobias benim iş yerinin önünde ateş ederek kaçtı ve kurşun bir mercedes arabaya isabet etti.

* Kısa süre önce ben barın önündeydim, içeri girmesem beni de vurabilirdi.

* Benim kamera iki günde bir kendini siliyor.

* Sonra katilin görüntüsünü fark ettim.

* Önce silah seslerini duydum ama tam ne olduğunun farkına daha sonra vardım.

İLGİLİ HABER Hanau saldırısı sonrası Almanya’da flaş teklif!