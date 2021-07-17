Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 133’e yükseldi: Yüzlerce kişi aranıyor

Almanya’da son 50 yılın en büyük doğal felaketi olarak gösterilen selde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, pek çok bölgede su seviyesinin yüksek olduğu ve evlerin çöktüğü belirtildi.

Yetkililer sel sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 133’e yükseldiğini, bunların 90’ının Köln’ün güneyindeki Ahrweiler’de kayıtlara geçtiğini duyurdu. Polis ekiplerinin verdiği bilgilere göre yüzlerce kişiden haber alınamadığı öğrenildi.

STEINMEIER VE LASCHET’TEN ZİYARET



Selin en çok etkilediği Rhineland Palatinate ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde halkın iletişim ve elektriğe erişimi bulunmuyor. Wassenberg kasabasında 700 kişinin daha bölgeden tahliye edildiği açıklandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in bugün sel bölgelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya’nın yanı sıra Belçika ve Hollanda’da aşırı yağışlar sonucu seller meydana gelmişti. Belçika’da sel sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.