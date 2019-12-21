Almanya’dan ABD’nin yaptırım kararına tepki: Federal Hükümet bu tarz egemenlik sahasını aşan yaptırımları reddeder

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi‘nin ardından 17 Aralık’ta Senato’da da kabul edilen ve Türkiye’ye karşı yaptırımları da içeren savunma bütçesini imzaladı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) adını taşıyan 738 milyar dolarlık rekor bütçe, Türkiye’ye hem Rusya’dan alınan S-400’ler hem de TürkAkım projesi nedeniyle yaptırımlar öngörüyor.

Washington’un attığı bu adıma Almanya’dan da sert tepki geldi. Alman hükümeti Kuzey Akım 2 projesinin inşasına yönelik yaptırımların Avrupa ve Almanya’nın içişlerine müdahale anlamına geldiğini duyurdu. Federal Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer “Federal Hükümet bu tarz egemenlik sahasını aşan yaptırımları reddeder” dedi. Demmer “Bunlar Alman ve Avrupa şirketlerine isabet ediyor ve iç işlerimize müdahale oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Washington’daki Andrews Hava Üssü’nde imzaladığı bütçede, Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye’ye F-35 uçaklarının satılmasının yasaklanması da yer alıyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, yine Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine karşı da yaptırımları içeriyor. Söz konusu boru hattı projelerinde yer alan gemiler ve gemilerle bağlantılı yabancı uyruklu kişilere karşı yaptırım uygulanması öngörülüyor.

ABD hükümetinin yaptırımdan etkilenecek kişi ve kurumların isimlerini belirlemek için 60 günlük süresi bulunuyor. İsviçre’de bulunan offshore şirketi Allseas’in Kuzey Akım 2 projesi faaliyetinde kullandığı 382 metre uzunluğundaki gemisi Pioneering Spirit’in yaptırımlardan etkileneceği tahmin ediliyor.