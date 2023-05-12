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12 Mayıs 2023
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Almanya’dan Berisha için bomba iddia! 20 milyon euroya satılacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Fenerbahçe’den kiralık olarak Augsburg’un yolunu tutan Mergim Berisha için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

ALMANYA’DAN OLAY YARATACAK İDDİA

Alman ekibinin yöneticileri daha önce Berisha’nın sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini kullanacaklarını açıklamıştı. Kicker’de yer alan habere göre ise, Augsburg’un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği aktarıldı.

BAŞKA BİR TAKIMA SATILABİLİR

Augsburg’un 2022-2023 sezonunda mali zarar beklediği belirtildi. Kulübün bu nedenle Berisha gibi kar elde edebileceği oyuncuları satmaya açık olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha’nın bonservisini almak için Augsburg’un Fenerbahçe’ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg forması altında şimdiye kadar 21 maça çıkan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Augsburg’taki performansıyla Alman Milli Takımı’na da seçildi.

20 MİLYON EURO

Alman ekibinin, Berisha için 20 milyon euro’luk bir gelir beklediği öne sürüldü. Berisha’nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak konusunda istekli olduğu kaydedildi. Sezon sonunda Augsburg’a teklif gelmesi ve bu teklifin kulübün beklentilerine uyması durumunda Berisha’nın ayrılmasına engel olunmayacağı vurgulandı.

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