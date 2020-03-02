Almanya’dan göçmenlerle ilgili açıklama!

Türkiye’deki göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan sınırını geçmesiyle ilgili Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, açıklamalarda bulundu.

“ÇOK ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YAŞIYORUZ”

Seibert, “Şu anda AB’nin Türkiye ile olan dış sınırlarında, karada ve denizde çok endişe verici bir durum yaşıyoruz. Türk tarafında AB’ye giden yolun açık olduğu bilgisi doğru değildir” diyerek, Türkiye ile AB arasında 2016’da kabul edilen mülteci mutabakatının hala geçerli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin memnun olmadığı noktaların görüşmelerle halledilebileceğini belirten Seibert, Türkiye’den sığınmacıların giderek Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yığılmasıyla yaşananları, “Üstesinden gelinmesi gereken, çok endişe verici bir durum” sözleriyle niteledi.

Sözcü Seibert, Türkiye ile AB arasında bir mülteci mutabakatı bulunduğunu, AB sınır koruma ajansı Frontex’in o zamana göre daha iyi bir donanıma sahip olduğunu ve mültecilerin geldiği ve geçtiği ülkelerle AB arasında da siyasi ilişkilerin o zamana göre daha da yoğunlaştırıldığını hatırlattı. İHA

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