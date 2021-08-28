Almanya’dan Türkiye’ye kritik ziyaret: Gündem Afganistan

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın yarın Türkiye’yi ziyaret edeceği, yapılacak görüşmelerde başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 29 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.

Yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

ERDOĞAN, MERKEL İLE AFGANİSTAN’I GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç tablosu karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan’da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu; baskıyı azaltmak için ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarının temin edilmesi gereğini belirtmişti.

Milyonlarca Suriye kökenli sığınmacının getirdiği yükün yanı sıra Afganistan’da yaşanan son gelişmelerin kamuoyundaki hassasiyeti daha da artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden Avrupa Birliği’nin Türkiye’den daha fazla beklenti içerisine girmesinin gerçekçi olmadığını vurgulamıştı.

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