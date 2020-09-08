Almanya’nın Bavyera eyaletinde otoyollarda kurulan Kovid-19 test merkezleri ay sonunda kapatılacak

BERLİN (AA) – Almanya’da Bavyera eyalet hükümeti, Avusturya sınırı yakınlarında tatilden dönenler için otoyollardaki dinlenme tesislerinde kurulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerini ay sonunda kapatma kararı aldı.

Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada eyaletin bakanlar kurulu toplantısında Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin gözden geçirildiği belirtildi.

Eyalette tatil döneminin sona ermesiyle seyahatlerden dönenlerin sayısının azalacağına işaret edilen açıklamada, bundan dolayı bakanlar kurulunun Kiefersfelden, Walserberg ve Pocking şehrileri yakınlarındaki otoyollar üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde bir ay önce kurulan test merkezlerinin 30 Eylül’de kapatılması kararının alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Münih ve Nürnberg tren garlarında ve Münih Otobüs Terminalindeki test merkezlerinin de ay sonunda kapatılacağı, Münih ve Nürnberg havalimanlarındaki test merkezlerinin ise faaliyetlerini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlar kurulunun eyalette açık havada düzenlenecek eylemlere katılanların sayısının 200’ü aşması durumunda bu gösterilerde maske takma zorunluluğunun getirildiği aktarılan açıklamada, mesafe ve hijyen kurallarının ise geçerliliğini koruduğu aktarıldı.

Açıklamada, 19 Eylül’den itibaren hijyen kurallarına riayet edilmesi durumunda amatör liglerdeki futbol karşılaşmalarının ve fiziksel temasın olduğu diğer branşlardaki spor müsabakalarının düzenlenmesine ve sınırlı sayıda seyirci alınmasına izin verileceği kaydedildi.