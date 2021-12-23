Almanya’nın çılgın planı: 18 yaşını geçene 20 bin Euro

Almanya, 18 yaşına giren gençlere “başlangıç sermayesi” vermeyi tartışıyor.

Ali GÜLEN

Almanya’da hem gelir eşitsizliğini gidermek, hem de gençlerin ekonomik hayata daha rahat atılmalarını sağlamak için farklı bir öneri geldi.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), 18 yaşına gelen her Alman gence 20.000 Euro “başlangıç sermayesi” verilmesini önerdi. Öneriye birçok kesimden destek de geldi.

Hükümet protokolünde, ev sahibi olmanın teşvik edilmesi, şirket ve bireysel emeklilik planlarının iyileştirilmesi, gelir vergisinde toplu ödemelerin artırılması planlarının olduğunu belirten DIW’in vergi uzmanları, 18 yaşına gelen herkesin devletten böyle bir parayı almasının herkes için çok çekici olacağını savundu.

NAKİT DEĞİL, İŞE GÖRE ÖDEME

Basın açıklaması yapan DIW çalışanı Stefan Bach, “Toplumdaki servet eşitsizliği de bu sayede azalacaktır” derken, paranın nakit olarak değil, eğitim, eğitimi ilerletme, mülk sahibi olma, serbest meslek ya da iş kurma için verilebileceğini belirtti. Öneri, Alman medyasında büyük ilgi gördü.

Bunun maliyetinin Alman ekonomisine 15 milyar Euro olacağı, bunun da çeşitli fonlardan veya emlak vergilerinden finanse edilebileceğine dikkat çekildi.

İlginizi Çekebilir Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach’tan 5. dalga uyarısı İlginizi Çekebilir Almanya Başbakanı Scholz’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması