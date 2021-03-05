Almanya’nın kimliğine el koyduğu Türk isyan etti: 15 yıl sigorta ödedim

Kendi koyduğu yasayı çiğneyen Almanya, yasal olarak çifte vatandaş olup Türkiye’ye yerleşenlerin, Alman pasaportlarını iptal etmeye başlamıştı. Alman kimliğini yenilemek için gittiği İstanbul’daki Alman Başkonsolosluğu’nda vatandaşlıklarının iptal edildiği haberiyle şoka uğrayan Fatih Özkan, yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı:

“ALMANYA’DA OLDUĞUNU İSPATLA”

– 1996 yılında Alman vatandaşlığına geçtim. Kız kardeşim 5-6 yıl beklemişti, benimki 6 ayda gelmişti. 1997’nin Ocak ayında da Türk vatandaşlığına müracaat ettim. 1998 yılında da Türk vatandaşlığına geçiş yaptım. 1997’nin Mayıs ayına kadar resmi olarak Almanya’da A… servisinde çalıştım. Sonra iki yıl işsizlik sürecine girdim. 1999 yılında Türkiye’den, D…. O….’den bana teklif geldi. 1999’un Eylül ayında da İstanbul’da işe başladım. Şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı. Anlamadım şimdi neden böyle olduğunu…

13 yaşındaki oğlunun kimliğinin süresinin bitmek üzere olduğunu, bunun için de Almanya’ya gidip uzatmak istediklerini belirten Fatih Özkan, konsoloslukta yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

– 1996-1999 yılı arasında Almanya’da su, elektrik, doğalgaz faturalarını, yani Almanya’da yaşadığımı kanıtlayan belgeler istediler. “Ülkeye giriş-çıkış belgelerinizi getirin” dediler. “Belge falan bulamıyorum” diye mail attım konsolosluğa. Üst makam da kanunlu, prosedürlü bir cevap yazmış: Vatandaşlığını kaybedersin, o tarihte Almanya’da olduğunuzu bize ispatlayacaksınız.

ELEKTRİK, SU FATURASI İSTİYORLAR

– Kasım 2020’de Almanya’ya götürdüm oğlumu. Müracaat yaptık. Müracaat yaptığımız yerde görevli kalktı gitti. Yarım saat sonra geldi. Kimlikleri masanın üzerine koymuştuk. Arada cam vardı pandemiden dolayı. Benim kimliğim ile oğlumun pasaportuna el koydu. “Niye?” dedim. “Sen 1996-1999 arası Almanya’da olmadığın için” diye cevap verdi. Ben 1997 Mayıs’a kadar zaten Almanya’da çalışıyorum… Onların sisteminde nerede çalıştığım, ne kadar vergi ödediğim, her şey yazılı. “Belge getir” dediler. Su ve elektrik şirketlerine gittim. Oradaki görevli, “Benimle dalga mı geçiyorsun?” 1996-1999’daki belgeleri nereden bulacağım? O zaman sistem mi vardı, internet mi vardı?” dedi.

– Sonra da İstanbul’a geldik. Avukatımız süreci takip ediyor. Almanya’ya mail attı. Bir türlü gerekçe bildirmediler. “Posta yoluyla gönderdik” dediler, dört aydır gelmedi. “Mail atın” dedik, “Atamayız yasak, faks numarası verin” dediler. Sonra bize Alman makamlarının bana gönderdiği belgeyi faks çektiler. Öyle bekliyoruz… Yeşil pasaportum olduğu için iş için Almanya’ya gidebilirim ama benim vatandaşlığım gitti. Benim orada 15 sene ödemiş olduğum sigortam var.

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