Almanya'nın Nürnberg kentinde Kovid-19 nedeniyle artan defin işlemleri yetiştirilemiyor

BERLİN (AA) – Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.

Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, ülke basınına yaptığı açıklamada, perşembe günü krematoryuma 100 cenaze geldiğini, bunların yarısından fazlasını gece mesaisi yaparak yakabildiklerini, 34 cesedin ise hala beklediğini söyledi.

"Cesetlerin yakılmasını ve bunların defin işlemini yetiştiremiyoruz." diyen Kratzer, cenaze sayılarının artmasının, cesetlerin beklediği soğutucu mekanların durumunu da etkilediğini kaydetti.

Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik edildiğini aktardı.

– Raporlu personel sayısı yükseldi

Toprak defin işleminin öncelik taşıdığından yakılan cesetlerin defin işlemlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Kratzer, "Bavyera eyaletinde, yasa gereği toprağa defin işleminin, kişinin öldüğü tespit edildikten 96 saat içinde yapılması lazım. Bu süreye, gelecek haftalarda veya aylarda uyulup uyulamayacağı da belirsiz." diye konuştu.

Kratzer, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 30 arttığına işaret ederek, virüs nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünde raporlu personel sayısının yükseldiğini, toprağa defin işlemini yetiştirmek için işe gelen personeli buraya yönlendirdiğini kaydetti.

– Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 465 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 40 bin 343'e yükseldi.

Son 24 saatte 16 bin 946 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 527'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 525 bin 300'e ulaştı.

– 5 bin 320 kişi yoğun bakımda

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 320 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu, bunlardan 3 bin 49'unun ise solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 94, solunum cihazına bağlı olanların sayısının da 17 azaldığı kaydedildi.